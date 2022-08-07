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Пророссийские власти Энергодара сообщили об атаке на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины ночью 7 августа обстреляли территорию Запорожской АЭС, в результате чего начался пожар, сообщили в пророссийской администрации Энергодара, который находится на подконтрольной РФ части области.

«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки», – говорится в сообщении.

В администрации города отметили, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м.

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5 августа Минобороны РФ сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока.

О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали неоднократно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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