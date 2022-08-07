Пророссийские власти Энергодара сообщили об атаке на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины ночью 7 августа обстреляли территорию Запорожской АЭС, в результате чего начался пожар, сообщили в пророссийской администрации Энергодара, который находится на подконтрольной РФ части области.
«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки», – говорится в сообщении.
В администрации города отметили, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м.
5 августа Минобороны РФ сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока.
О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали неоднократно.