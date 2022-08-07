Власти КНР намерены регулярно проводить учения вблизи Тайваня
Центральное телевидение Китая сообщило о том, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к востоку от условной серединной разграничительной линии в Тайваньском проливе теперь станут регулярными, передает ТАСС.
Кроме того, 7 августа КНР продлила сроки учений в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня еще на день. Согласно ранее распространенным министерством обороны КНР данным, учения должны были продлиться трое суток и завершиться 7 августа в 12:00 по местному времени (07:00 мск), сообщает агентство.
Ранее НОАК начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Китайская газета Global Times сообщила, что в учениях примут участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D, корветы 056А.
Вечером 2 августа китайская армия провела учения с боевыми стрельбами на дальнее расстояние в Тайваньском проливе, а в акватории восточной части острова прошли ракетные испытания. НОАК анонсировала маневры после того, как самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване.
Ранее Китай призывал Пелоси отказаться от визита на остров. Однако американский политик все равно прибыла на Тайвань, чтобы, по ее словам, засвидетельствовать там поддержку США демократии. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. 3 августа политик покинула островное государство.