Reuters сообщил о согласии Израиля пойти на перемирие в секторе Газа

Армия обороны Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям в секторе Газа. Операция направлена против террористических целей в палестинской организации «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). «Целью этой операции является устранение конкретной угрозы в отношении граждан Израиля и мирных жителей, проживающих по соседству с сектором Газа», – заявил премьер-министр страны Яир Лапид.