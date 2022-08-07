Reuters сообщил о согласии Израиля пойти на перемирие в секторе Газа
Власти Израиля согласились на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Каир ожидает ответа от Палестины.
«Источник в Египте сообщил, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», – говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям в секторе Газа. Операция направлена против террористических целей в палестинской организации «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). «Целью этой операции является устранение конкретной угрозы в отношении граждан Израиля и мирных жителей, проживающих по соседству с сектором Газа», – заявил премьер-министр страны Яир Лапид.
Последний раз Израиль нанес несколько ударов по целям радикалов в секторе Газа 18 июня, писал ТАСС. Атака была проведена в ответ на обстрел израильской территории. Выпущенную ракету удалось сбить системами ПВО.