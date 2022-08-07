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Reuters сообщил о согласии Израиля пойти на перемирие в секторе Газа

Ведомости

Власти Израиля согласились на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Каир ожидает ответа от Палестины.

«Источник в Египте сообщил, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», – говорится в сообщении.

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Армия обороны Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям в секторе Газа. Операция направлена против террористических целей в палестинской организации «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). «Целью этой операции является устранение конкретной угрозы в отношении граждан Израиля и мирных жителей, проживающих по соседству с сектором Газа», – заявил премьер-министр страны Яир Лапид.

Последний раз Израиль нанес несколько ударов по целям радикалов в секторе Газа 18 июня, писал ТАСС. Атака была проведена в ответ на обстрел израильской территории. Выпущенную ракету удалось сбить системами ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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