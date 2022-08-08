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Пентагон: армия США продолжит действовать в Тайваньском проливе

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) США продолжат действовать в Тайваньском проливе, поддерживая своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге заместитель министра обороны страны по политическим вопросам Колин Кол. Об этом сообщил ТАСС.

«Это искусственно созданный кризис. И это не означает, что мы должны в это играть, думаю, это будет лишь на руку Пекину. Вместо этого мы будем продолжать действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право, включая Тайваньский пролив. И мы продолжим поддерживать наших союзников и партнеров в регионе», – подчеркнул Кол.

По его словам, США все также придерживаются принципа «одного Китая», и выступают против изменения статус-кво КНР и Тайваня, если это произойдет в одностороннем порядке. Кол добавил, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была излишней, и КНР пытается «принудить» остров и мировое сообщество. «Мы не поддерживаем военные действия КНР против Тайваня, мы также не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась, мы поддерживаем статус-кво», – констатировал Кол.

2 августа Пелоси прибыла на Тайвань, проигнорировав предостережения Китая о серьезных последствиях в случае ее прилета. МИД КНР после ее визита выразил решительный протест и заявил, что это нарушает положения трех китайско-американский коммюнике и принцип «одного Китая». Из-за этого визита КНР объявила о временной приостановке работы или упразднении механизмов сотрудничества с США в нескольких направлениях, включая военное взаимодействие.

Также в ответ на визит Пелоси правительство КНР начало военные учения вокруг Тайваня. Центральное телевидение Китая сообщило о том, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к востоку от условной серединной разграничительной линии в Тайваньском проливе теперь станут регулярными.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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