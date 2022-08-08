Пентагон: армия США продолжит действовать в Тайваньском проливе

По его словам, США все также придерживаются принципа «одного Китая», и выступают против изменения статус-кво КНР и Тайваня, если это произойдет в одностороннем порядке. Кол добавил, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была излишней, и КНР пытается «принудить» остров и мировое сообщество. «Мы не поддерживаем военные действия КНР против Тайваня, мы также не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась, мы поддерживаем статус-кво», – констатировал Кол.