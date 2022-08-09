Посол Украины: запуск завода по производству Bayraktar возможен до конца 2023 года

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Как отметал Боднар, это не только политическое, но и практическое решение, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, добавил Боднар.