Посол Украины: запуск завода по производству Bayraktar возможен до конца 2023 года
Строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украине займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 г., заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
«Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 г., возможно, в конце», — отметил он в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, завод будет производить беспилотники Bayraktar TB2, которые сейчас используют украинские военные, а также ударный БПЛА Bayraktar Akinci.
Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Как отметал Боднар, это не только политическое, но и практическое решение, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, добавил Боднар.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию, если будет построен. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.
Киев начал закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.