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США ввели визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Белоруссии

Ведомости

США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «подрыву демократических институтов» в этой стране, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Санкции приурочены к годовщине президентских выборов 2020 г.

«Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 представителей режима или связанных с ними лиц за их участие в подрыве демократических институтов или нанесении им вреда»,  — следует из заявления Блинкена.

По словам госсекретаря, под санкции попали чиновники из администрации президента Белоруссии, МВД, КГБ, ЦИК, Генпрокуратуры, СК, минтранса, Главного управления по борьбе с организованной преступностью, Белтелерадиокомпании и ВС страны. «В их число также входят члены парламента, окружные судьи, сотрудники служб безопасности, члены исполнительных комитетов и представители руководства государственных университетов», - уточняется в заявлении.

В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. 

В марте 2021 г. Генпрокуратура возбудила в отношении Светланы Тихановской, набравшей порядка 10% голосов в ходе выборов, уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве, власти которой оказывают ей поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных