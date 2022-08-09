США ввели визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Белоруссии
США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «подрыву демократических институтов» в этой стране, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Санкции приурочены к годовщине президентских выборов 2020 г.
«Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 представителей режима или связанных с ними лиц за их участие в подрыве демократических институтов или нанесении им вреда», — следует из заявления Блинкена.
По словам госсекретаря, под санкции попали чиновники из администрации президента Белоруссии, МВД, КГБ, ЦИК, Генпрокуратуры, СК, минтранса, Главного управления по борьбе с организованной преступностью, Белтелерадиокомпании и ВС страны. «В их число также входят члены парламента, окружные судьи, сотрудники служб безопасности, члены исполнительных комитетов и представители руководства государственных университетов», - уточняется в заявлении.
В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.
В марте 2021 г. Генпрокуратура возбудила в отношении Светланы Тихановской, набравшей порядка 10% голосов в ходе выборов, уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве, власти которой оказывают ей поддержку.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.