Минобороны назвало причины взрывов в Новофедоровке
На территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка произошла детонация авиационных боеприпасов, которая привела к серии взрывов, сообщает Минобороны России. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, авиационная техника не повреждена.
«Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сообщили в ведомстве.
Серия взрывов в Сакском районе Крыма произошла примерно в 15:20 мск. Поселок Новофедоровка находится в 60 км от Симферополя и в 80 км — от Севастополя.
На место происшествия уже прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, была организована пятикилометровая зона оцепления около аэродрома. Он сообщил, что граждане пока не обращались за медицинской помощью. «На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано», — отметил он в своем Telegram-канале.
Эту же информацию ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР): по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к территории аэродрома домов, их расселят в гостиницах и пансионатах.
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