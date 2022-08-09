Минобороны назвало причины взрывов в Новофедоровке

На место происшествия уже прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, была организована пятикилометровая зона оцепления около аэродрома. Он сообщил, что граждане пока не обращались за медицинской помощью. «На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано», — отметил он в своем Telegram-канале.