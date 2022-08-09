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Минобороны назвало причины взрывов в Новофедоровке

Ведомости

На территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка произошла детонация авиационных боеприпасов, которая привела к серии взрывов, сообщает Минобороны России. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, авиационная техника не повреждена.  

«Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сообщили в ведомстве. 

Серия взрывов в Сакском районе Крыма произошла примерно в 15:20 мск. Поселок Новофедоровка находится в 60 км от Симферополя и в 80 км — от Севастополя. 

На место происшествия уже прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, была организована пятикилометровая зона оцепления около аэродрома. Он сообщил, что граждане пока не обращались за медицинской помощью. «На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано», — отметил он в своем Telegram-канале. 

Эту же информацию ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР): по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к территории аэродрома домов, их расселят в гостиницах и пансионатах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных