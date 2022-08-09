«РИА Новости»: нарушение правил безопасности могло привести к взрывам в Новофедоровке
Основная причина ЧП на аэродроме Саки в Крыму — это нарушение правил пожарной безопасности, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
«В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва — нет», — отметил собеседник агентства.
Ранее сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. В этом районе расположены войсковая часть и военный аэродром. Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.
«РИА Новости» со ссылкой на главу минздрава Крыма Константина Скорупского сообщили, что в результате взрывов пострадали пять человек – они получили ранения и были доставлены в Сакскую районную больницу. Среди них один ребенок. Глава республики Сергей Аксенов позже сообщил, что погиб один человек.
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