«РИА Новости»: нарушение правил безопасности могло привести к взрывам в Новофедоровке

«РИА Новости» со ссылкой на главу минздрава Крыма Константина Скорупского сообщили, что в результате взрывов пострадали пять человек – они получили ранения и были доставлены в Сакскую районную больницу. Среди них один ребенок. Глава республики Сергей Аксенов позже сообщил, что погиб один человек.