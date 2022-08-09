Представитель МИД КНР раскритиковал западную демократию с помощью картинки

Ранее дипломат опубликовал два изображения карты мира, чтобы показать разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ. На первом изображении все страны окрашены в красный цвет. Подпись к картинке — «международное сообщество». На втором изображении красным выделены США, Канада, ряд европейских стран, а также Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.