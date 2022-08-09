Представитель МИД КНР раскритиковал западную демократию с помощью картинки
Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь подверг критике западную демократию с помощью картинки с изображением нескольких вооруженных конфликтов. Дипломат опубликовал ее в Twitter.
Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба. «Демократия или демосумасшествие (democracy и crazy. — Прим. ред.)?» — написал дипломат.
Ранее дипломат опубликовал два изображения карты мира, чтобы показать разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ. На первом изображении все страны окрашены в красный цвет. Подпись к картинке — «международное сообщество». На втором изображении красным выделены США, Канада, ряд европейских стран, а также Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.
Подпись к картинке — «международное сообщество, согласно ведущим западным СМИ». В своем посте Чжао задает вопрос: «Что значит мировое сообщество?»
В начале июля Чжао также высмеял заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса. «НАТО — оборонительный альянс? Шутка века», — написал дипломат в Twitter, прикрепив ко своему посту фотографии с последствиями действий альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Помимо этого он назвал бомбы символом «оборонного блока».
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