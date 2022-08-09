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Политика

Правящая партия Польши пригрозила сместить фон дер Ляйен с поста главы ЕК

Ведомости

Польша создаст коалицию для смещения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если ЕК не выделит стране средства на восстановление после пандемии коронавируса, передает The Guardian со ссылкой на генерального секретаря партии Кшиштофа Соболевского.

«Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров», — отметил Соболевский.

По его словам, Еврокомиссия пытается «заблокировать эти средства» и «прижать Польшу к стенке». «Нам ничего не остается, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить заградительным огнем», — сказал он.

В начале июня ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро. План республики был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.

Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. 27 октября прошлого года суд ЕС постановил, что Польша должна выплачивать в пользу Еврокомиссии ежедневный штраф в 1 млн евро из-за отказа приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда.

Европейская комиссия потребовала упразднить орган, усомнившись в том, что он полностью независим от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей. В июле Европейский суд опубликовал промежуточное решение, потребовав от Польши прекратить работу палаты до объявления окончательного вердикта. Конституционный суд Польши отказался его выполнять, сославшись на верховенство национального законодательства над европейским, однако 19 октября Польша все же согласилась ликвидировать палату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных