Правящая партия Польши пригрозила сместить фон дер Ляйен с поста главы ЕК
Польша создаст коалицию для смещения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если ЕК не выделит стране средства на восстановление после пандемии коронавируса, передает The Guardian со ссылкой на генерального секретаря партии Кшиштофа Соболевского.
«Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров», — отметил Соболевский.
По его словам, Еврокомиссия пытается «заблокировать эти средства» и «прижать Польшу к стенке». «Нам ничего не остается, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить заградительным огнем», — сказал он.
В начале июня ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро. План республики был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.
Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. 27 октября прошлого года суд ЕС постановил, что Польша должна выплачивать в пользу Еврокомиссии ежедневный штраф в 1 млн евро из-за отказа приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда.
Европейская комиссия потребовала упразднить орган, усомнившись в том, что он полностью независим от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей. В июле Европейский суд опубликовал промежуточное решение, потребовав от Польши прекратить работу палаты до объявления окончательного вердикта. Конституционный суд Польши отказался его выполнять, сославшись на верховенство национального законодательства над европейским, однако 19 октября Польша все же согласилась ликвидировать палату.
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