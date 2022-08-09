Reuters: США предоставят Киеву $89 млн на помощь в разминировании
США выделят Украине $89 млн на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории, передает газета Politico со ссылкой на представителя госдепартамента.
Предполагается, что из выделяемых США средств часть пойдет на подготовку 100 групп украинских саперов, тогда как остальная часть предназначена для закупки необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт. Речь идет о разминировании только наземных мин, уточняет источник.
Накануне стало известно, что в рамках очередного пакета помощи США предоставят Украине боеприпасы для HIMARS и ракетно-зенитных комплексов NASAMS, до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113. Общая сумма помощи составит $1 млрд.
Этот пакет будет самым крупным из выделенных с помощью полномочий президента США и он дополнит те $8,8 млрд, которые страна уже направила Украине с начала спецоперации.
США поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений. 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оружие, которое НАТО поставляет Киеву, используется против мирных жителей. Такие поставки продлевают «агонию режима», добавил Лавров.
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