Министр энергетики Болгарии допустил возобновление поставок российского газа
Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что правительство страны будет готово возобновить поставки газа от «Газпрома», если не найдет альтернативных поставщиков. Об этом политик рассказал в эфире телеканала bTV.
По его словам, сейчас власти Болгарии рассматривают разные варианты доставки газа в страну, в том числе и возобновление поставок энергоносителя от «Газпрома». При этом он отметил, что в приоритете остаются альтернативные поставщики. «Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», — подчеркнул Христов.
Министр отметил, что такое решение не будет означать «отклонение Болгарии от европейской политики». Он уточнил, что страна будет покупать газ у «Газпрома» на тех же условиях, что Германия и другие страны ЕС.
Христов добавил, что в настоящее время Болгария не покупает газ у «Газпрома» напрямую, однако часть энергоносителя, который поступает в страну от других поставщиков, является российским. «В идеале, чтобы чувствовать себя уверенно, мы должны гарантировать 120% необходимого количества газа», — заключил министр.
27 апреля «Газпром» приостановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» из-за неуплаты в рублях. Ранее Россия перешла на расчеты в национальной валюте с недружественными странами. На фоне отказа от поставок газа в Болгарию за последние два месяца цены на газ заметно выросли, отметила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Она заявила, что Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию в любой момент, если страна произведет оплату по предложенной «Газпромом» схеме.
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