Министр энергетики Болгарии допустил возобновление поставок российского газа

По его словам, сейчас власти Болгарии рассматривают разные варианты доставки газа в страну, в том числе и возобновление поставок энергоносителя от «Газпрома». При этом он отметил, что в приоритете остаются альтернативные поставщики. «Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», — подчеркнул Христов.