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Политика

Экс-постпред США назвал Эрдогана, Берлускони и Орбана друзьями Путина в НАТО

Ведомости

Бывший постоянный представитель США в НАТО Иво Даалдер назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также экс-премьера Италии Сильвио Берлускони «друзьями» президента России Владимира Путина в НАТО, передает газета Politico. 

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — едва ли единственный лидер в НАТО, установивший теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — отмечает Даалдер.

По его словам, сейчас Эрдоган является единственным лидером в НАТО, который купил современные зенитные ракеты у России, вместо того чтобы покупать западное оборудование. Даадлер также обвинил Турцию в отказе вводить санкции против России. «Турция — союзник, с которым становится все труднее жить, и почти невозможно жить без него», — заключил он.

5 августа Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Они договорились о частичной оплате российского газа в национальной валюте, переходе на торговлю в рублях, а также внедрении в Турции российской платежной системы «Мир». В будущем планируется увеличить товарооборот между странами до $100 млрд. Лидеры России и Турции также пообещали предпринимать шаги для наращивания взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных