Экс-постпред США назвал Эрдогана, Берлускони и Орбана друзьями Путина в НАТО

5 августа Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Они договорились о частичной оплате российского газа в национальной валюте, переходе на торговлю в рублях, а также внедрении в Турции российской платежной системы «Мир». В будущем планируется увеличить товарооборот между странами до $100 млрд. Лидеры России и Турции также пообещали предпринимать шаги для наращивания взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.