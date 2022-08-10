Экс-постпред США назвал Эрдогана, Берлускони и Орбана друзьями Путина в НАТО
Бывший постоянный представитель США в НАТО Иво Даалдер назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также экс-премьера Италии Сильвио Берлускони «друзьями» президента России Владимира Путина в НАТО, передает газета Politico.
«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — едва ли единственный лидер в НАТО, установивший теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — отмечает Даалдер.
По его словам, сейчас Эрдоган является единственным лидером в НАТО, который купил современные зенитные ракеты у России, вместо того чтобы покупать западное оборудование. Даадлер также обвинил Турцию в отказе вводить санкции против России. «Турция — союзник, с которым становится все труднее жить, и почти невозможно жить без него», — заключил он.
5 августа Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Они договорились о частичной оплате российского газа в национальной валюте, переходе на торговлю в рублях, а также внедрении в Турции российской платежной системы «Мир». В будущем планируется увеличить товарооборот между странами до $100 млрд. Лидеры России и Турции также пообещали предпринимать шаги для наращивания взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.
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