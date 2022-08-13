Словакия передала Украине первую партию гаубиц Zuzana 2

Западные страны поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений. 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оружие, которое НАТО поставляет Киеву, используется против мирных жителей.