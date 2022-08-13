Словакия передала Украине первую партию гаубиц Zuzana 2
Словакия поставила Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 мм, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр...» – написал Ермак.
Информацию о передаче вооружений подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter.
«Рад подтвердить, что первые четыре гаубицы Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил», – написал он.
В июне стало известно, что Словакия передаст Украине партию из восьми самоходных артиллерийских установок (САУ) М-2000 Zuzana. Отмечалось, что партию передадут по коммерческому контракту.
Западные страны поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений. 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оружие, которое НАТО поставляет Киеву, используется против мирных жителей.