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Словакия передала Украине первую партию гаубиц Zuzana 2

Ведомости

Словакия поставила Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 мм, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр...» – написал Ермак.

Информацию о передаче вооружений подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter.

«Рад подтвердить, что первые четыре гаубицы Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил», – написал он.

В июне стало известно, что Словакия передаст Украине партию из восьми самоходных артиллерийских установок (САУ) М-2000 Zuzana. Отмечалось, что партию передадут по коммерческому контракту.

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Западные страны поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений. 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оружие, которое НАТО поставляет Киеву, используется против мирных жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных