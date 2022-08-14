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ВГА Запорожской области сообщила об атаке ВСУ на жилой район Энергодара

Ведомости

Украинские военные нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он заявил, что в результате атаки погиб один человек, еще один получил осколочное ранение.  Кроме того, по данным Рогова, был нанесен артиллерийский удар по району ТЭС, в результате которого произошло возгорание травы в непосредственной близости от станции.

В район возгорания направлены пожарные расчеты.

13 августа в Запорожской ВГА также сообщали об обстрелах АЭС и Энергодара со стороны украинских военных. 12 августа в ВГА допустили остановку реактора Запорожской АЭС из-за ударов Украины.

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5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». 11 августа по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.

В конце июля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пребывание российских военных на ЗАЭС приводит к крайне неустойчивой ситуации. По его мнению, переход под контроль России самой большой АЭС в Европе и сообщения персонала о применении к ним насилия является «комбинацией нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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