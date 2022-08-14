ВГА Запорожской области сообщила об атаке ВСУ на жилой район Энергодара

В конце июля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пребывание российских военных на ЗАЭС приводит к крайне неустойчивой ситуации. По его мнению, переход под контроль России самой большой АЭС в Европе и сообщения персонала о применении к ним насилия является «комбинацией нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить».