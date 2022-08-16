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Россия призвала МАГАТЭ и ОНН осудить обстрелы ЗАЭС со стороны Украины

Ведомости

Россия призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН осудить действия украинских военных и правительства Украины из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), следует из сообщения постпредства России при международных организациях в Вене.

«Вновь призываем руководство МАГАТЭ и ООН, а также все здравомыслящие политические силы решительно осудить действия киевских властей и призвать их к прекращению ударов по объектам атомной энергетики и потенциально опасным производствам», — говорится в сообщении.

Постпредство России отметило, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала и не была нарушена работа реакторов только «благодаря профессиональным и эффективным действиям российских военных».

Ранее стало известно, что МАГАТЭ начало подготовку второй миссии на Запорожскую атомную электростанцию, однако пока что подготовка продвигается медленно, так как директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Энергодар и Запорожская АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных