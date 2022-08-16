Россия призвала МАГАТЭ и ОНН осудить обстрелы ЗАЭС со стороны Украины
Россия призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН осудить действия украинских военных и правительства Украины из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), следует из сообщения постпредства России при международных организациях в Вене.
«Вновь призываем руководство МАГАТЭ и ООН, а также все здравомыслящие политические силы решительно осудить действия киевских властей и призвать их к прекращению ударов по объектам атомной энергетики и потенциально опасным производствам», — говорится в сообщении.
Постпредство России отметило, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала и не была нарушена работа реакторов только «благодаря профессиональным и эффективным действиям российских военных».
Ранее стало известно, что МАГАТЭ начало подготовку второй миссии на Запорожскую атомную электростанцию, однако пока что подготовка продвигается медленно, так как директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Энергодар и Запорожская АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.
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