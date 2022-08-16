Медведев оценил уровень обороноспособности РФ после прошедшего форума «Армия-2022»
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высоко оценил уровень обороноспособности России после того, как осмотрел технику в парке «Патриот» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».
«Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне», — рассказал политик в своем Telegram-канале.
ТАСС сообщал, что Медведев в парке патриот осмотрел танк «Армата», боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ». Кроме того, зампреду Совбеза представили дистанционно-управляемые боевые модули бронетанковой и военной автомобильной техники, в числе которых «Кинжал», «Эпоха» и «Курганец-БМ».
В рамках форума «Армия-2022» Россия подписала 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд. В число контрактов вошли поставки ракет для комплексов «Искандер-М», снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч», сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и другое. Всего было объявлено 23 из 29 подписанных на форуме контрактов.
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