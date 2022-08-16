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Медведев оценил уровень обороноспособности РФ после прошедшего форума «Армия-2022»

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высоко оценил уровень обороноспособности России после того, как осмотрел технику в парке «Патриот» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне», — рассказал политик в своем Telegram-канале.

ТАСС сообщал, что Медведев в парке патриот осмотрел танк «Армата», боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ». Кроме того, зампреду Совбеза представили дистанционно-управляемые боевые модули бронетанковой и военной автомобильной техники, в числе которых «Кинжал», «Эпоха» и «Курганец-БМ».  

В рамках форума «Армия-2022» Россия подписала 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд. В число контрактов вошли поставки ракет для комплексов «Искандер-М», снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч», сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и другое. Всего было объявлено 23 из 29 подписанных на форуме контрактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных