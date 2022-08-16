Медведев оценил уровень обороноспособности РФ после прошедшего форума «Армия-2022»

В рамках форума «Армия-2022» Россия подписала 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд. В число контрактов вошли поставки ракет для комплексов «Искандер-М», снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч», сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и другое. Всего было объявлено 23 из 29 подписанных на форуме контрактов.