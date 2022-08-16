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На Запорожье рассказали о прочности ядерного реактора ЗАЭС

Ведомости

Ядерный реактор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может выдержать падение самолета с полными баками с высоты 10 км, заявил в эфире телеканала »Соловьев Live» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Те, кто говорят, что опасности нет, говорят по поводу самого реактора, реакторы защищены очень хорошо. Там в метрах железобетон толщина стен. Степень запаса прочности реактора столь велика, что даже если на него упадет самолет с полными баками с высоты 10 км, реактор должен [будет] остаться цел», — отметил Рогов (цитата по ТАСС). 

По его словам, у ЗАЭС есть два слабых места: система охлаждения, попадания по которой могут привести к техногенной катастрофе, и отходы ядерного топлива, попадание по которым также приведет к заражению радиацией. Именно эти объекты и подвергаются постоянным обстрелам со стороны Украины.

11 августа российский МИД предупреждал, что обстрелы со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, по масштабам превосходящим взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны. Аналогичное заявление 12 августа сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ответственность за эти последствия будет лежать на президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Энергодар и Запорожская АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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