На Запорожье рассказали о прочности ядерного реактора ЗАЭС

11 августа российский МИД предупреждал, что обстрелы со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, по масштабам превосходящим взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны. Аналогичное заявление 12 августа сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ответственность за эти последствия будет лежать на президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене.