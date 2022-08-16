На Запорожье рассказали о прочности ядерного реактора ЗАЭС
Ядерный реактор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может выдержать падение самолета с полными баками с высоты 10 км, заявил в эфире телеканала »Соловьев Live» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Те, кто говорят, что опасности нет, говорят по поводу самого реактора, реакторы защищены очень хорошо. Там в метрах железобетон толщина стен. Степень запаса прочности реактора столь велика, что даже если на него упадет самолет с полными баками с высоты 10 км, реактор должен [будет] остаться цел», — отметил Рогов (цитата по ТАСС).
По его словам, у ЗАЭС есть два слабых места: система охлаждения, попадания по которой могут привести к техногенной катастрофе, и отходы ядерного топлива, попадание по которым также приведет к заражению радиацией. Именно эти объекты и подвергаются постоянным обстрелам со стороны Украины.
11 августа российский МИД предупреждал, что обстрелы со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, по масштабам превосходящим взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны. Аналогичное заявление 12 августа сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ответственность за эти последствия будет лежать на президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Энергодар и Запорожская АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.
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