Великобритания призвала страны G7 снизить поставки технологий в КНР

По ее словам, «Китай становится все более дерзновенным», поэтому он начинает вызывать все более растущую обеспокоенность с точки зрения безопасности как для самой Великобритании, так и для остального мира. «Нам [в G7] следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас», — добавила она.