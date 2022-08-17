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Политика

Великобритания призвала страны G7 снизить поставки технологий в КНР

Ведомости

Страны G7 должны прекратить экспорт технологий в Китай из-за ужесточившейся внешней политики официального Пекина, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства иностранных дел страны Лиз Трасс.

По ее словам, «Китай становится все более дерзновенным», поэтому он начинает вызывать все более растущую обеспокоенность с точки зрения безопасности как для самой Великобритании, так и для остального мира. «Нам [в G7] следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас», — добавила она.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах. В результате в Великобритании началась предвыборная гонка за место премьер-министра. В финал прошли глава министерства финансов Риши Сунак и Лиз Трасс. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс — 113. Итоги окончательного голосования будут подведены 5 сентября.

26 июля глава МИД Британии в ходе предвыборных дебатов с Сунаком сказала, что Великобритания не должна повторять те же ошибки в отношениях с Китаем, которые она допустила с Россией. Европа, по ее словам, стала зависима от российского газа и нефти. Трасс подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы то же самое случилось в отношениях Великобритании и Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных