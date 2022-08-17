ВГА Энергодара сообщила о массированных обстрелах города со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.
«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», – говорится в сообщении ВГА.
Власти призвали жителей города переместиться в безопасное место. Информация о местах разрывов снарядов, а также о пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется, добавили в ВГА.
Энергодар находится вблизи крупнейшей атомной станции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС). С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Запорожская АЭС и Энергодар перешли под контроль российских Вооруженных сил в начале марта.
16 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало подготовку второй миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Но подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси, уточнил он.