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ВГА Энергодара сообщила о массированных обстрелах города со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», – говорится в сообщении ВГА.

Власти призвали жителей города переместиться в безопасное место. Информация о местах разрывов снарядов, а также о пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется, добавили в ВГА.

Энергодар находится вблизи крупнейшей атомной станции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС). С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Запорожская АЭС и Энергодар перешли под контроль российских Вооруженных сил в начале марта.

16 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало подготовку второй миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Но подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных