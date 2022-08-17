Два наводчика ВСУ задержаны в Энергодаре

Как сообщил специальный корреспондент телеканала «ТВ Центр» в Крыму Никита Васильев, во время обысков у одного из задержанных был обнаружен блокнот с записями о размещении постов охраны на АЭС и российской техники, он успел передать ВСУ координаты порядка 10 точек. Задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 361 УК «Акт международного терроризма».