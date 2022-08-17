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Два наводчика ВСУ задержаны в Энергодаре

Ведомости

В Энергодаре были задержаны два наводчика артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ), оба работали на Запорожской АЭС, сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД по региону.

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», – говорится в сообщении.

Как сообщил специальный корреспондент телеканала «ТВ Центр» в Крыму Никита Васильев, во время обысков у одного из задержанных был обнаружен блокнот с записями о размещении постов охраны на АЭС и российской техники, он успел передать ВСУ координаты порядка 10 точек. Задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 361 УК «Акт международного терроризма».

5 августа военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины ядерным терроризмом. Атаки продолжились 7, 11, 13 и 15 августа.

По запросу России было проведено заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.

Россия призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН осудить действия украинских военных и правительства Украины из-за непрекращающихся обстрелов ЗАЭС. Об этом говорится в сообщении постпредства России при международных организациях в Вене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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