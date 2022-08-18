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МИД: Россия не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО

Ведомости

Россия не заинтересована в прямом столкновение с США и НАТО, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает «РИА Новости». Он также отметил, что как ядерная держава Россия будет и дальше действовать максимально ответственно.

«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», — сказал Нечаев.

При этом он обратил внимание, что столкновение с коллективным Западом вполне реально, на это указывают действия США и других зарубежных стран, которые поставляют в Киев различное вооружение, в том числе тяжелое и ударное. 

На фоне специальной военной операции главы государств — членов Североатлантического альянса в конце июня приняли новую стратегическую концепцию НАТО, согласно которой Россия представляет прямую угрозу для безопасности блока, но он не ищет конфронтации с Россией. В документе уточняется также, что альянс не будет закрывать каналы коммуникации с Москвой, хотя больше и не считает ее партнером. При этом страны НАТО существенно нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных