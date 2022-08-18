МИД: Россия не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО
Россия не заинтересована в прямом столкновение с США и НАТО, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает «РИА Новости». Он также отметил, что как ядерная держава Россия будет и дальше действовать максимально ответственно.
«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», — сказал Нечаев.
При этом он обратил внимание, что столкновение с коллективным Западом вполне реально, на это указывают действия США и других зарубежных стран, которые поставляют в Киев различное вооружение, в том числе тяжелое и ударное.
На фоне специальной военной операции главы государств — членов Североатлантического альянса в конце июня приняли новую стратегическую концепцию НАТО, согласно которой Россия представляет прямую угрозу для безопасности блока, но он не ищет конфронтации с Россией. В документе уточняется также, что альянс не будет закрывать каналы коммуникации с Москвой, хотя больше и не считает ее партнером. При этом страны НАТО существенно нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации.
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