МИД: Россия не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО

На фоне специальной военной операции главы государств — членов Североатлантического альянса в конце июня приняли новую стратегическую концепцию НАТО, согласно которой Россия представляет прямую угрозу для безопасности блока, но он не ищет конфронтации с Россией. В документе уточняется также, что альянс не будет закрывать каналы коммуникации с Москвой, хотя больше и не считает ее партнером. При этом страны НАТО существенно нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации.