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Шольц поехал в Канаду искать альтернативу российскому газу

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек 21 августа прилетели в Канаду. Шольц заявил, что намерен договориться о поставках энергоносителя, который заменит российский газ. Об этом сообщает агентство DPA. Канцлер ФРГ отметил, что Берлин собирается активно сотрудничать с Канадой в вопросах энергетики. Кроме того, лидеры стран обсудят поставки в Германию сжиженного природного газа (СПГ), а также никеля, кобальта, лития и графита, которые нужны для производства аккумуляторов, пишет DPA.

Уже этой зимой Германия может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом из-за возможного сокращения поставок российского газа «Газпромом». Ранее сегодня Хабек заявил, что у страны есть все шансы пережить зиму, не прибегая к решительным мерам. Он уточнил, что жителям Германии следует готовиться к тому, что Россия еще больше сократит поставки газа. В конце августа «Газпром» сообщил, что остановит на три дня единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции (КС) «Портовая». Решение связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ.

Агентство уточняет, что сначала Шольц и Хабек остановятся в Монреале, где встретятся с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе визита, который продлится до 23 августа, Шольц и Хабек также посетят Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города. Помимо энергетики, политики также намерены обсудить экономическую, политическую и военную поддержку Украины, сообщает DPA.

В конце июля экспорт газа по «Северному потоку» уже был сокращен с проектных 150,6 млн куб. м в сутки уже до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта. В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой.

На заявления немецких властей о готовности турбины к отправке в Россию в «Газпроме» отметили, что не могут доставить оборудование из-за риска санкций ЕС, Канады и Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что компания ждет документов от западных стран, что турбина не подпадает под санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных