Шольц поехал в Канаду искать альтернативу российскому газу

Уже этой зимой Германия может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом из-за возможного сокращения поставок российского газа «Газпромом». Ранее сегодня Хабек заявил, что у страны есть все шансы пережить зиму, не прибегая к решительным мерам. Он уточнил, что жителям Германии следует готовиться к тому, что Россия еще больше сократит поставки газа. В конце августа «Газпром» сообщил, что остановит на три дня единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции (КС) «Портовая». Решение связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ.