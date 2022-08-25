В Херсонской области сообщили об обстреле Антоновского моста из HIMARS
Украинские военные вновь попытались нанести ракетный удар по Антоновскому мосту, есть некритичные повреждения дорожного полотна. Об этом замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС.
«Была попытка обстрела, пару дыр добавило, но мост целый, ПВО отработало. Снова HIMARS», – рассказал Стремоусов. Он уточнил, что конструкция моста не была повреждена.
Херсонская область перешла под контроль российских военных в мае. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области была сформирована новая пророссийская администрация.
После этого власти не раз обвиняли украинскую сторону в ударах по Антоновскому мосту. Предыдущий обстрел произошел 22 августа. По данным Стремоусова, в результате атаки два человека погибли, а 16 пострадали. В экстренных службах сообщали, что обстрел велся из РСЗО HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна.
В конце июля власти Херсонской области перекрыли движение по мосту, так как после обстрелов украинских военных было значительно повреждено дорожное полотно. Ремонт до сих пор продолжается, поскольку восстановить объект не получается из-за обстрелов. В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны.
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