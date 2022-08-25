В Херсонской области сообщили об обстреле Антоновского моста из HIMARS

После этого власти не раз обвиняли украинскую сторону в ударах по Антоновскому мосту. Предыдущий обстрел произошел 22 августа. По данным Стремоусова, в результате атаки два человека погибли, а 16 пострадали. В экстренных службах сообщали, что обстрел велся из РСЗО HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна.