В Кремле негативно восприняли заявление НАТО о наращивании присутствия в Арктике
В Кремле ответили на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивания присутствия сил Альянса на крайнем Севере. Кремль считает это намерением противостоять России и российским интересам в Арктике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
По словам Пескова, Арктика является для России зоной экономической и хозяйственной деятельности, а также она неразрывно связана с обеспечением безопасности РФ. Взаимодействие с другими странам, в особенности с КНР, отмечает пресс-секретарь президента, направлено исключительно на развитие региона, а не на угрозу странам или объединениям. «Поэтому такие заявления мы, конечно, воспринимаем ничем иным как намерением по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надежным необходимым образом», — добавил он.
Накануне Столтенберг заявил, что сотрудничество КНР и России на крайнем Севере не соответствует интересам НАТО, писало «РИА Новости». В ответ Альянс будет значительно увеличивать свое присутствие в регионе, добавил он. Кроме того, по словам Столтенберга, расширение присутствия РФ и Китая в Арктике бросает стратегический вызов НАТО.
В середине апреля в МИД РФ сказали, что Россия видят риски непреднамеренных инцидентов с силами НАТО в Арктике, поскольку государства альянса вовлекаются в военную активность НАТО в северных широтах. В мае в российском МИДе отметили, что арктический регион становится интернациональным театром военных действий и присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет только увеличивать нестабильность в высоких широтах.
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