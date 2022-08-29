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В Кремле негативно восприняли заявление НАТО о наращивании присутствия в Арктике

Ведомости

В Кремле ответили на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивания присутствия сил Альянса на крайнем Севере. Кремль считает это намерением противостоять России и российским интересам в Арктике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По словам Пескова, Арктика является для России зоной экономической и хозяйственной деятельности, а также она неразрывно связана с обеспечением безопасности РФ. Взаимодействие с другими странам, в особенности с КНР, отмечает пресс-секретарь президента, направлено исключительно на развитие региона, а не на угрозу странам или объединениям. «Поэтому такие заявления мы, конечно, воспринимаем ничем иным как намерением по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надежным необходимым образом», — добавил он.

Накануне Столтенберг заявил, что сотрудничество КНР и России на крайнем Севере не соответствует интересам НАТО, писало «РИА Новости». В ответ Альянс будет значительно увеличивать свое присутствие в регионе, добавил он. Кроме того, по словам Столтенберга, расширение присутствия РФ и Китая в Арктике бросает стратегический вызов НАТО.

В середине апреля в МИД РФ сказали, что Россия видят риски непреднамеренных инцидентов с силами НАТО в Арктике, поскольку государства альянса вовлекаются в военную активность НАТО в северных широтах. В мае в российском МИДе отметили, что арктический регион становится интернациональным театром военных действий и присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет только увеличивать нестабильность в высоких широтах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных