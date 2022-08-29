В Кремле негативно восприняли заявление НАТО о наращивании присутствия в Арктике

По словам Пескова, Арктика является для России зоной экономической и хозяйственной деятельности, а также она неразрывно связана с обеспечением безопасности РФ. Взаимодействие с другими странам, в особенности с КНР, отмечает пресс-секретарь президента, направлено исключительно на развитие региона, а не на угрозу странам или объединениям. «Поэтому такие заявления мы, конечно, воспринимаем ничем иным как намерением по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надежным необходимым образом», — добавил он.