Токаев: казахские дети должны владеть и казахским, и русским языками

В середине лета в социальных сетях появилась информация, что в ближайшие 6-7 лет из казахстанских школ пропадут классы с обучением на русском языке. 15 августа министерство просвещения страны опровергло эту информацию порталу stopfake.kz (создан при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными). 16 августа «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения Казахстана Асхата Аймагамбетова сообщил, что с нового учебного года в казахстанских школах отменяется обучение первоклассников одновременно трем языкам – русский язык появится в учебной программе со второго класса, английский – с третьего. В программе школьников, обучающихся на русском языке, останутся и казахский, и русский.