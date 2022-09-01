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Токаев: казахские дети должны владеть и казахским, и русским языками

Ведомости

Вопреки дискуссиям в обществе, казахские дети должны владеть и казахским, и русским языком, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу.

«В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками», — подчеркнул глава государства.

По его словам, это в интересах поколения. «Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила», – добавил Токаев.

Также он предложил создать программу «Национальный фонд – детям», в рамках которого 50% инвестиционного дохода национального фонда будет отчисляться на спецсчета детей, средства с которых по достижении совершеннолетия они смогут использовать на приобретение жилья или образование.

Вопрос о статусе русского языка в Казахстане поднимался неоднократно: в апреле Токаев заявлял, что действия так называемых языковых патрулей в Казахстане, заключавшиеся в «проверке» националистическими активистами русскоязычных граждан страны на знание государственного казахского языка в 2021 г., являются «провокацией по заданию спецслужб».

В середине лета в социальных сетях появилась информация, что в ближайшие 6-7 лет из казахстанских школ пропадут классы с обучением на русском языке. 15 августа министерство просвещения страны опровергло эту информацию порталу stopfake.kz (создан при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными). 16 августа «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения Казахстана Асхата Аймагамбетова сообщил, что с нового учебного года в казахстанских школах отменяется обучение первоклассников одновременно трем языкам – русский язык появится в учебной программе со второго класса, английский – с третьего. В программе школьников, обучающихся на русском языке, останутся и казахский, и русский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных