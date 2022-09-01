Токаев: казахские дети должны владеть и казахским, и русским языками
Вопреки дискуссиям в обществе, казахские дети должны владеть и казахским, и русским языком, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу.
«В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками», — подчеркнул глава государства.
По его словам, это в интересах поколения. «Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила», – добавил Токаев.
Также он предложил создать программу «Национальный фонд – детям», в рамках которого 50% инвестиционного дохода национального фонда будет отчисляться на спецсчета детей, средства с которых по достижении совершеннолетия они смогут использовать на приобретение жилья или образование.
Вопрос о статусе русского языка в Казахстане поднимался неоднократно: в апреле Токаев заявлял, что действия так называемых языковых патрулей в Казахстане, заключавшиеся в «проверке» националистическими активистами русскоязычных граждан страны на знание государственного казахского языка в 2021 г., являются «провокацией по заданию спецслужб».
В середине лета в социальных сетях появилась информация, что в ближайшие 6-7 лет из казахстанских школ пропадут классы с обучением на русском языке. 15 августа министерство просвещения страны опровергло эту информацию порталу stopfake.kz (создан при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными). 16 августа «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения Казахстана Асхата Аймагамбетова сообщил, что с нового учебного года в казахстанских школах отменяется обучение первоклассников одновременно трем языкам – русский язык появится в учебной программе со второго класса, английский – с третьего. В программе школьников, обучающихся на русском языке, останутся и казахский, и русский.