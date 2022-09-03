Газета
Политика

Посол Антонов призвал США продолжить диалог о возобновлении инспекций по ДСНВ

Ведомости

Россия призывает США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций на предусмотренной Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) паритетной основе, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Согласно заявлению посла, которое опубликовала пресс-служба посольства, США в феврале заморозили «успешно продвигавшиеся стратконсультации», а сейчас ставят России условия для их перезапуска. Это свидетельствует о пренебрежении Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны Вашингтона.

«В основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США. Она де-факто блокирует проведение нашей страной проверок на американской территории», — заявил Антонов.

Ранее по теме: Прекращение инспекций по ДСНВ не означает конца договора

Он призвал разрешить вопросы, которые препятствуют выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей. Речь идет об отсутствии «нормального авиационного сообщения» между двумя странами и закрытии для российских самолетов европейского воздушного пространства.

«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — подчеркнул Антонов.

Россия временно вывела из-под инспекций по договору об СНВ-3 свои объекты, заявил вечером 8 августа МИД России. Причиной были названы попытки возобновления США инспекционной деятельности с фактическим лишением Москвы возможности проводить аналогичные проверки на американских объектах из-за введенных антироссийских санкций.

Представитель Белого дома заявил, что США по-прежнему привержены ДСНВ, но отметил, что конкретные аспекты его выполнения будут обсуждаться с Россией по закрытым каналам.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) был заключен в 2010 г. на 10 лет и продлен еще на пять лет в 2021 г. после прихода к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США, он предусматривал сокращение количества стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

Согласно договору, стороны могут проводить инспекции развернутых носителей (баз подлодок, ракетных шахт и аэродромов – не более 10 в год) и мест хранения неразвернутых носителей, включая заводы по их производству (до восьми в год). За первые 10 лет действия договора стороны обменялись 328 инспекциями.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных