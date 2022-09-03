Посол Антонов призвал США продолжить диалог о возобновлении инспекций по ДСНВ

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) был заключен в 2010 г. на 10 лет и продлен еще на пять лет в 2021 г. после прихода к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США, он предусматривал сокращение количества стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.