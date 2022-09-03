Посол Антонов призвал США продолжить диалог о возобновлении инспекций по ДСНВ
Россия призывает США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций на предусмотренной Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) паритетной основе, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Согласно заявлению посла, которое опубликовала пресс-служба посольства, США в феврале заморозили «успешно продвигавшиеся стратконсультации», а сейчас ставят России условия для их перезапуска. Это свидетельствует о пренебрежении Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны Вашингтона.
«В основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США. Она де-факто блокирует проведение нашей страной проверок на американской территории», — заявил Антонов.
Он призвал разрешить вопросы, которые препятствуют выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей. Речь идет об отсутствии «нормального авиационного сообщения» между двумя странами и закрытии для российских самолетов европейского воздушного пространства.
«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — подчеркнул Антонов.
Россия временно вывела из-под инспекций по договору об СНВ-3 свои объекты, заявил вечером 8 августа МИД России. Причиной были названы попытки возобновления США инспекционной деятельности с фактическим лишением Москвы возможности проводить аналогичные проверки на американских объектах из-за введенных антироссийских санкций.
Представитель Белого дома заявил, что США по-прежнему привержены ДСНВ, но отметил, что конкретные аспекты его выполнения будут обсуждаться с Россией по закрытым каналам.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) был заключен в 2010 г. на 10 лет и продлен еще на пять лет в 2021 г. после прихода к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США, он предусматривал сокращение количества стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
Согласно договору, стороны могут проводить инспекции развернутых носителей (баз подлодок, ракетных шахт и аэродромов – не более 10 в год) и мест хранения неразвернутых носителей, включая заводы по их производству (до восьми в год). За первые 10 лет действия договора стороны обменялись 328 инспекциями.