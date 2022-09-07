США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III
США осуществили учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния.
Пуск был произведен в 01:13 по местному времени (11:13 мск) с базы Ванденберг, говорится в сообщении.
Как накануне рассказали в Пентагоне, ракету испытали без боевой части. Там назвали учебный пуск ракеты «рутинным» и подчеркнули, что он был уже давно запланирован. Уточнялось, что США уведомили об этом Россию «в соответствии с договорными обязательствами».
До этого испытание Minuteman III несколько раз переносилось из-за напряженности в отношениях с Россией и Китаем. Первый раз учебный пуск ракеты перенесли в начале марта из-за опасения эскалации отношений с Россией. Позже испытания должны были состояться 1 апреля, однако их снова отложили.
Следующая попытка была предпринята в начале августа, но запуск снова перенесли. На этот раз помешала напряженность в отношениях с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня. Тогда на фоне прибытия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня с 4 по 7 августа.
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