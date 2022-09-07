США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III

Следующая попытка была предпринята в начале августа, но запуск снова перенесли. На этот раз помешала напряженность в отношениях с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня. Тогда на фоне прибытия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня с 4 по 7 августа.