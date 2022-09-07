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США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III

Ведомости

США осуществили учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния.

Пуск был произведен в 01:13 по местному времени (11:13 мск) с базы Ванденберг, говорится в сообщении. 

Как накануне рассказали в Пентагоне, ракету испытали без боевой части. Там назвали учебный пуск ракеты «рутинным» и подчеркнули, что он был уже давно запланирован. Уточнялось, что США уведомили об этом Россию «в соответствии с договорными обязательствами».

До этого испытание Minuteman III несколько раз переносилось из-за напряженности в отношениях с Россией и Китаем. Первый раз учебный пуск ракеты перенесли в начале марта из-за опасения эскалации отношений с Россией. Позже испытания должны были состояться 1 апреля, однако их снова отложили.

Следующая попытка была предпринята в начале августа, но запуск снова перенесли. На этот раз помешала напряженность в отношениях с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня. Тогда на фоне прибытия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня с 4 по 7 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных