В Минобороны пообещали восстановить демонтированные в других странах памятники
Советские военные памятники, демонтированные в других странах, будут восстановлены на территории России, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — сказал Булгаков (цитата по ТАСС).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в воскресенье Булгаков открыл восстановленный памятник танку Т-34 в Ивангороде. Решение установить памятник на границе с Нарвой, где 16 августа он был снят с постамента и отправлен в музей, принял министр обороны Сергей Шойгу.
По словам Булгакова, «Нарвский танк» является единственным подобным памятником времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии. Танк был установлен в память о форсировании 25-26 июля 1944 г. советскими войсками реки Нарва. Воссоздание памятника замминистра назвал ответом на «совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии».
За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Снести монумент собираются до 1 ноября.
8 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце».