В Минобороны пообещали восстановить демонтированные в других странах памятники

За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Снести монумент собираются до 1 ноября.