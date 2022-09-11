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В Минобороны пообещали восстановить демонтированные в других странах памятники

Ведомости

Советские военные памятники, демонтированные в других странах, будут восстановлены на территории России, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — сказал Булгаков (цитата по ТАСС). 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в воскресенье Булгаков открыл восстановленный памятник танку Т-34 в Ивангороде. Решение установить памятник на границе с Нарвой, где 16 августа он был снят с постамента и отправлен в музей, принял министр обороны Сергей Шойгу.

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По словам Булгакова, «Нарвский танк» является единственным подобным памятником времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии. Танк был установлен в память о форсировании 25-26 июля 1944 г. советскими войсками реки Нарва. Воссоздание памятника замминистра назвал ответом на «совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии».

За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Снести монумент собираются до 1 ноября. 

8 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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