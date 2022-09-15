В Белом доме заявили о планах поставить Киеву передовые ракетные системы

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).