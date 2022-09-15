В Белом доме заявили о планах поставить Киеву передовые ракетные системы
США планируют новые поставки вооружения Украине для боев на юге и востоке страны. В частности, речь идет о передовых ракетных системах. Такое заявление сделал в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).
13 сентября Кирби заявил, что США собираются отправить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. О какой сумме, выделенной на новое вооружение Украине, идет речь, он не уточнил. В тот же день газета Politico рассказала, что США могут объявить на этой неделе о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $600 млн.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения Украине.
8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.
По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.
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