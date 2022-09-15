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В Белом доме заявили о планах поставить Киеву передовые ракетные системы

Ведомости

США планируют новые поставки вооружения Украине для боев на юге и востоке страны. В частности, речь идет о передовых ракетных системах. Такое заявление сделал в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. 

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»). 

13 сентября Кирби заявил, что США собираются отправить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. О какой сумме, выделенной на новое вооружение Украине, идет речь, он не уточнил. В тот же день газета Politico рассказала, что США могут объявить на этой неделе о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $600 млн.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения Украине.

8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.

По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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