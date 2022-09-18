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Песков указал на отсутствие у Китая и России стремления «рулить всем миром»

Ведомости

Россия и КНР не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, склонность к этому имеют другие страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Он указал на «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником коих являются США». Представитель Кремля отметил, что Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого дестабилизирующего поведения».

Ранее по теме: Си Цзиньпин: мир оказался в состоянии турбулентности

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». «Должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — сказал российский лидер.

Си в свою очередь отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

Путин и до встречи с китайским лидером делился своими представлениями о многополярности. В августе российский президент сказал, что снизить напряженность в мире можно только в условиях многополярного мира. В конце августа Путин пояснил, что новый порядок должен основываться на «принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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