Песков указал на отсутствие у Китая и России стремления «рулить всем миром»

Путин и до встречи с китайским лидером делился своими представлениями о многополярности. В августе российский президент сказал, что снизить напряженность в мире можно только в условиях многополярного мира. В конце августа Путин пояснил, что новый порядок должен основываться на «принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития»