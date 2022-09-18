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Политика

Орбан ожидает потерю Украиной от трети до половины территорий

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может потерять значительную часть своей территории — треть или половину. Как пишет газета Népszava, такое мнение политик выразил на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» 16 сентября.

«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев в результате может потерять треть или половину своей территории», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии также напомнил о негативных последствиях санкций, которые вводит ЕС. Орбан допустил, что на фоне энергетического кризиса «зимой может остановиться до 40% европейской промышленности».

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В начале сентября Орбан заявил, что западные страны ввели против России более 11 000 санкций, однако они оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы. «В настоящее время против России действует 11 000 санкций, но военные действия продолжаются, попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, вызванные санкциями инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени», — сказал премьер.

Ранее Венгрия неоднократно заявляла о «провале» санкций Евросоюза против России. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что конфликт на Украине и ограничения в отношении России «катастрофически ослабили» Европу. Он также говорил, что попросит ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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