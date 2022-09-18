Орбан ожидает потерю Украиной от трети до половины территорий

В начале сентября Орбан заявил, что западные страны ввели против России более 11 000 санкций, однако они оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы. «В настоящее время против России действует 11 000 санкций, но военные действия продолжаются, попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, вызванные санкциями инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени», — сказал премьер.