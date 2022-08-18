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Орбан спрогнозировал завершение эпохи превосходства Запада из-за Украины

Ведомости

Россия, Китай и крупные американские корпорации выиграют после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, Евросоюз же ослабнет, заявил в интервью Tichys Einblick премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, ситуация вокруг Украины может привести к завершению эпохи господства стран Запада.

Политик считает, что Запад не может выиграть конфликт на Украине военным путем. Санкции против России никак не дестабилизировали ее экономику, в отличии от экономики Европы, кроме того, весь мир не встал на сторону США и Украины. «Большая часть мира демонстративно не выстраивается за странами Запада: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец господству Запада», — сказал Орбан.

Также премьер-министр Венгрии отметил, что эта ситуация выгодна лишь тем, у кого есть собственные энергоносители. «Русские наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы "Газпрома" удвоились», — отметил он. Китай, по его мнению, также находится в выгодном положении, как и американские корпорации, в числе которых Exxon, утроившая прибыль, Chevron — четырехкратный рост прибыли, а также ConocoPhillips, которая увеличила прибыль в 3,5 раза после начала СВО.

Орбан и раньше неоднократно критиковал ЕС за введение санкций в отношении России. Так, 15 июля он заявил, что санкции не способствуют урегулированию ситуации на Украине и не оказывают ей помощи, а лишь вредят европейским странам. Премьер-министр отмечал, что Венгрия всегда выступала против санкций, поскольку они не помогают Украине и не сокращают сроки конфликта.

10 августа бывший постоянный представитель США в НАТО Иво Даалдер назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также экс-премьера Италии Сильвио Берлускони «друзьями» президента России Владимира Путина в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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