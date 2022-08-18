Орбан спрогнозировал завершение эпохи превосходства Запада из-за Украины

Также премьер-министр Венгрии отметил, что эта ситуация выгодна лишь тем, у кого есть собственные энергоносители. «Русские наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы "Газпрома" удвоились», — отметил он. Китай, по его мнению, также находится в выгодном положении, как и американские корпорации, в числе которых Exxon, утроившая прибыль, Chevron — четырехкратный рост прибыли, а также ConocoPhillips, которая увеличила прибыль в 3,5 раза после начала СВО.