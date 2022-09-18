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Великобритания сообщила о готовности РФ расширить зоны ударов на Украине

Ведомости

Россия, вероятно, расширила зоны на Украине, по которым она готова наносить удары, передает Reuters со ссылкой на британское минобороны. Таким образом, заявили военные, Москва хочет «подорвать моральный дух украинского правительства и народа».

В ведомстве считают, что российская армия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру «даже там, где она, вероятно, не ощущала непосредственного военного воздействия» за последнюю неделю. Минобороны Великобритании в этом контексте указывает на удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар. По информации председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, «по объектам критической и транспортной структуры» ударили семь ракет, несколько районов населенного пункта остались без воды. На следующий день крылатая ракета ударила по промышленному предприятию, сообщил мэр города Александр Вилкул.

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В Харькове из-за обстрелов были выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в городе пропал свет и прекращено водоснабжение, сообщал мэр города Игорь Терехов. 

Представитель Кремля Дмитрий Песков 12 сентября отказался отвечать на вопрос, наносят ли Вооруженные силы России удары по инфраструктуре Украины, заявив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны России. В самом оборонном ведомстве о нанесении подобных ударов на тот момент не сообщали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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