Великобритания сообщила о готовности РФ расширить зоны ударов на Украине
Россия, вероятно, расширила зоны на Украине, по которым она готова наносить удары, передает Reuters со ссылкой на британское минобороны. Таким образом, заявили военные, Москва хочет «подорвать моральный дух украинского правительства и народа».
В ведомстве считают, что российская армия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру «даже там, где она, вероятно, не ощущала непосредственного военного воздействия» за последнюю неделю. Минобороны Великобритании в этом контексте указывает на удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.
14 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар. По информации председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, «по объектам критической и транспортной структуры» ударили семь ракет, несколько районов населенного пункта остались без воды. На следующий день крылатая ракета ударила по промышленному предприятию, сообщил мэр города Александр Вилкул.
В Харькове из-за обстрелов были выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в городе пропал свет и прекращено водоснабжение, сообщал мэр города Игорь Терехов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 12 сентября отказался отвечать на вопрос, наносят ли Вооруженные силы России удары по инфраструктуре Украины, заявив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны России. В самом оборонном ведомстве о нанесении подобных ударов на тот момент не сообщали.