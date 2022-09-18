Великобритания сообщила о готовности РФ расширить зоны ударов на Украине

В ведомстве считают, что российская армия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру «даже там, где она, вероятно, не ощущала непосредственного военного воздействия» за последнюю неделю. Минобороны Великобритании в этом контексте указывает на удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.