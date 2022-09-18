Байден отрицает наличие у США доказательств поставок Китаем оружия России
Президент США Джо Байден в интервью CBS заявил, что у США нет доказательств поставок Китаем оружия России. Политик отметил, что лично предостерег лидера КНР Си Цзиньпин от поддержки российской стороны.
«Пока нет свидетельств того, что они направляют оружие или что-то еще России», — сказал Байден (цитата по ТАСС).
Ранее Байден предостерег Россию от применения ядерного или химического оружия и заявил, что Москва может стать изгоем в мире «больше, чем когда-либо». Президент не ответил на вопрос о последствиях, которые ожидают Россию в случае применения химического или ядерного оружия.
«Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу», — сказал глава государства. Он добавил, что Россия станет изгоем в мире «больше, чем когда-либо», а ответ США будет зависеть от действий Москвы.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе руководства страны, бизнесменов и компаний. Великобритания, США, ЕС и Япония ввели санкции в отношении российских банков. Сбербанк попал под блокирующие санкции США и был отключен от международной системы SWIFT. Также от нее отключили ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банки «Открытие» и «Россия», ВЭБ и Совкомбанк. Также западные страны заморозили международные резервы Банка России на сумму около $300 млрд.
14 сентября Reuters сообщило, что США рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от военной операции по возвращению Тайваня под свой контроль. Тайбэй требует разработки таких же санкций от ЕС.