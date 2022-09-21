Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации

Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. По его словам, принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». В своем обращении к россиянам Путин заявил о желании Запада «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию.