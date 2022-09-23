Захарова: делегации ЕС пропали после запросов на встречи с Лавровым в Нью-Йорке

«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым «на полях» сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно», — написала дипломат в своем Telegram-канале.