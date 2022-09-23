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Политика

Захарова: делегации ЕС пропали после запросов на встречи с Лавровым в Нью-Йорке

Ведомости

Делегации ЕС, направившие запросы на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, «пропали с радаров», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым «на полях» сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

21 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Глава российского МИДа выступит на сессии 24 сентября. Лавров также планирует провести около 20 двусторонних встреч с политиками и главами МИД ряда государств. Также министр поговорит с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ожидается, что на полях ГА ООН обсудят продолжающийся конфликт на Украине, а также продовольственный и энергетический кризисы, вызванные санкциями против России.

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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