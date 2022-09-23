Захарова: делегации ЕС пропали после запросов на встречи с Лавровым в Нью-Йорке
Делегации ЕС, направившие запросы на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, «пропали с радаров», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым «на полях» сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
21 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Глава российского МИДа выступит на сессии 24 сентября. Лавров также планирует провести около 20 двусторонних встреч с политиками и главами МИД ряда государств. Также министр поговорит с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Ожидается, что на полях ГА ООН обсудят продолжающийся конфликт на Украине, а также продовольственный и энергетический кризисы, вызванные санкциями против России.
77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.