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Замминистра обороны России Тимур Иванов получил звание Героя ЛНР

Ведомости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник присвоил звание Героя республики замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщает ТАСС.

Иванов занимает пост замминистра обороны РФ с 2016 г. Согласно информации на сайте ведомства, он отвечает за жилищное обеспечение российской армии, а также занимается вопросами строительства и ремонта объектов Минобороны РФ.

Ранее то же звание получил глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом власти ЛНР поблагодарили Кадырова за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами». Пасечник подчеркнул, что республика была освобождена в том числе благодаря усилиям бойцов Чечни. 

Кроме того, в июне звание Героя ЛНР впервые присвоили посмертно. Награду получила жена погибшего военнослужащего народной милиции Михаила Чернухо. В сентябре звезду Героя ЛНР также посмертно присвоили первому главе ЛНР Валерию Болотову.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении ЛНР. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных