Замминистра обороны России Тимур Иванов получил звание Героя ЛНР
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник присвоил звание Героя республики замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщает ТАСС.
Иванов занимает пост замминистра обороны РФ с 2016 г. Согласно информации на сайте ведомства, он отвечает за жилищное обеспечение российской армии, а также занимается вопросами строительства и ремонта объектов Минобороны РФ.
Ранее то же звание получил глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом власти ЛНР поблагодарили Кадырова за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами». Пасечник подчеркнул, что республика была освобождена в том числе благодаря усилиям бойцов Чечни.
Кроме того, в июне звание Героя ЛНР впервые присвоили посмертно. Награду получила жена погибшего военнослужащего народной милиции Михаила Чернухо. В сентябре звезду Героя ЛНР также посмертно присвоили первому главе ЛНР Валерию Болотову.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении ЛНР.
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