«Газпром» обвинил «Нафтогаз Украины» в отказе от транзита газа в Европу
Услуги госкомпании «Нафтогаз Украины» не должны и не будут оплачиваться, поскольку компания сама отказалась без надлежащих оснований исполнять свои транзитные обязательства, заявили в «Газпроме». Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании.
«Газпром» сегодня уведомил об этом секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя «Нафтогаза Украины».
«Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка», а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», – говорится в сообщении «Газпрома».
Также в связи с тем что Швеция и Швейцария, по чьему праву было подписано соглашение и на чьей территории должно вестись разбирательство, теперь являются недружественными странами, «Газпром» лишается права «на справедливое и беспристрастное разбирательство». Также в компании отмечают, что недобросовестное поведение «Нафтогаза» может привести к тому, что Россия введет в отношении компании и ее руководства санкции, из-за чего «Газпром» не сможет исполнять перед ними свои обязательства по совершенным сделкам.
9 сентября «Нафтогаз Украины» опубликовал заявление, в котором было сказано, что компания подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд в отношении «Газпрома» из-за неоплаты услуг по транзиту газа. В качестве места арбитража в сообщении указан швейцарский Цюрих.
Глава компании Юрий Витренко заявлял в июне, что «Нафтогаз» планирует в июле обратиться в международный арбитраж с иском к «Газпрому» по обвинению в недоплате за забронированные для транзита мощности. По словам Витренко, «Газпром» не доплачивает за забронированные мощности, которые ему доступны.
10 мая украинская госкомпания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщила о невозможности осуществлять транзит российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств. Причиной в ОГТСУ назвали невозможность вести оперативно-технологический контроль над компрессорной станцией «Новопсков».
Согласно действующему транзитному контракту, «Газпром» в 2020-2024 гг. обязан выплатить Украине за прокачку через ее ГТС около $7,1 млрд. В целом Россия в 2021 г. экспортировала 203,5 млрд куб. м газа, а его средняя стоимость составила $274 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные ФТС.