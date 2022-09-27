«Газпром» обвинил «Нафтогаз Украины» в отказе от транзита газа в Европу

Также в связи с тем что Швеция и Швейцария, по чьему праву было подписано соглашение и на чьей территории должно вестись разбирательство, теперь являются недружественными странами, «Газпром» лишается права «на справедливое и беспристрастное разбирательство». Также в компании отмечают, что недобросовестное поведение «Нафтогаза» может привести к тому, что Россия введет в отношении компании и ее руководства санкции, из-за чего «Газпром» не сможет исполнять перед ними свои обязательства по совершенным сделкам.