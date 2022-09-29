В Крымском парламенте заявили об изменении статуса Азовского моря после референдумов
Азовское море станет внутренним морем России после принятия в состав страны новых субъектов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии «РИА Новости».
«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», – рассказал он.
Восстановится также и грузовое сообщение, добавил Константинов, а Мариуполь станет важным грузовым пунктом, каким он всегда и являлся.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Накануне главы ДНР, Херсонской и Запорожской областей обратились к Путину с просьбой принять их регионы в состав Российской Федерации на правах субъекта. Глава ДНР Денис Пушилин пока не выступил с аналогичной просьбой. Вчера вечером самолет с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве.
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