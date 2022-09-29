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В Крымском парламенте заявили об изменении статуса Азовского моря после референдумов

Ведомости

Азовское море станет внутренним морем России после принятия в состав страны новых субъектов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии «РИА Новости».

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», – рассказал он.

Восстановится также и грузовое сообщение, добавил Константинов, а Мариуполь станет важным грузовым пунктом, каким он всегда и являлся.

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Накануне главы ДНР, Херсонской и Запорожской областей обратились к Путину с просьбой принять их регионы в состав Российской Федерации на правах субъекта. Глава ДНР Денис Пушилин пока не выступил с аналогичной просьбой. Вчера вечером самолет с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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