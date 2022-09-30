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Посольство призвало США не сомневаться в готовности России защищать суверенитет

Ведомости

Минобороны США должно быть уверено, что Россия станет защищать свой суверенитет и народ всеми доступными средствами, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

Так дипмиссия отреагировала на публикацию Newsweek, в которой, в частности, источники издания в военных кругах США рассказали о разработке планов реагирования на гипотетическое применение Россией ядерного оружия. Один из неядерных вариантов заключается в нанесении т.н. «обезглавливающего удара», призванного устранить военно-политическое руководство страны.

«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», – прокомментировали эти данные в посольстве.

Российская дипмиссия также выразила надежду, что подобные рассуждения не отражают официальную позицию Пентагона, в противном случае высоки риски возникновения «Карибского кризиса 2.0».

«Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями», – добавили там.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – сказал он тогда.

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После этого президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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