Посольство призвало США не сомневаться в готовности России защищать суверенитет
Минобороны США должно быть уверено, что Россия станет защищать свой суверенитет и народ всеми доступными средствами, сообщило российское посольство в Вашингтоне.
Так дипмиссия отреагировала на публикацию Newsweek, в которой, в частности, источники издания в военных кругах США рассказали о разработке планов реагирования на гипотетическое применение Россией ядерного оружия. Один из неядерных вариантов заключается в нанесении т.н. «обезглавливающего удара», призванного устранить военно-политическое руководство страны.
«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», – прокомментировали эти данные в посольстве.
Российская дипмиссия также выразила надежду, что подобные рассуждения не отражают официальную позицию Пентагона, в противном случае высоки риски возникновения «Карибского кризиса 2.0».
«Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями», – добавили там.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – сказал он тогда.
После этого президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.
Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.
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