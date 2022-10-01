Шойгу исключил призыв женщин в рамках мобилизации
Женщин не будут призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации, таких планов на будущее нет, заявил в субботу министр обороны Сергей Шойгу.
«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал глава Минобороны (цитата по ТАСС).
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.