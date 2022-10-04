В небе над Херсоном произошло несколько взрывов

Ранее сегодня замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об остановке продвижения ВСУ в регионе. Накануне глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев.