В небе над Херсоном произошло несколько взрывов
В небе нах Херсоном раздались не менее пяти взрывов, предположительно, сработала система ПВО, сообщил корреспондент ТАСС.
«Следы от ракет в небе над Херсоном не видны. При этом были слышны взрывы», – отмечает агентство.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сегодня замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об остановке продвижения ВСУ в регионе. Накануне глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев.
При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка на Херсонском направлении, сообщило накануне Минобороны. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.
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