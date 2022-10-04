ВСУ обстреляли район ТЭС в Энергодаре
Украинские военные ведут обстрел пригорода Энергодара в Запорожской области, под огнем находится район ТЭС, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Новые артиллерийские удары наносятся украинскими нацистами по пригороду города. На этот раз под обстрелом находится район ТЭС», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня, по его данным, ВСУ обстреляли из 155-мм гаубиц M777 прибрежную линию Энергодара, было зафиксировано минимум 16 «прилетов».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.