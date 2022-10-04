МИД РФ: поставки вооружений Украине увеличивают риск военного столкновения с НАТО

«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).