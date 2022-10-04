МИД РФ: поставки вооружений Украине увеличивают риск военного столкновения с НАТО
Поставки США вооружений Украине приближают ситуацию к черте прямого военного столкновения России и НАТО, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).
Президент США Джо Байден ранее сегодня пообещал выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи на $625 млн. Новый пакет помощи включит в себя дополнительные РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.
По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине. В начале сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн. В конце сентября агентство Reuters выяснило, что США готовятся предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд.
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