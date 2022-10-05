Песков ответил на вопрос о границах новых регионов в составе России

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне, 4 октября, договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.