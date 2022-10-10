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Песков: удары по Украине происходят в рамках спецоперации

Ведомости

Ракетные удары по городам Украины проходят в рамках специальной военной операции, вопросы, связанные со взрывами на территории Украины, необходимо адресовать к Министерству обороны, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны», — ответил он на вопрос, являются ли взрывы ответной реакцией России за произошедшее на Крымском мосту.

Песков также отметил, что решение об этих ударах в рамках спецоперации не могло осуществиться «без докладов Верховному главнокомандующему».

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Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен на время приостановил работу, станции использовались как убежища. Мэр города Виталий Кличко уже сообщил о восстановлении работы метро.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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