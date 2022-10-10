Песков: удары по Украине происходят в рамках спецоперации

Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен на время приостановил работу, станции использовались как убежища. Мэр города Виталий Кличко уже сообщил о восстановлении работы метро.