Боррель осудил обстрелы Киева и других украинских городов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил атаки на Киев и другие украинские города и пообещал стране дополнительную военную помощь. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе», — подчеркнул Боррель.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис президента страны Владимира Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.
После этого стало известно, что все школы Украины будут переведены на дистанционный формат обучения до 14 октября. Сегодня в ряде киевских школ были отменены все занятия, в том числе в дистанционном формате, сообщили украинские СМИ.
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