Все школы Украины перейдут на дистанционное обучение до 14 октября
Все школы Украины будут переведены на дистанционный формат обучения до 14 октября, об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
«Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)», — написал он.
Сегодня в ряде киевских школ были отменены все занятия, в том числе в дистанционном формате, сообщили украинские СМИ.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В СМИ писали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества. По словам мэра Львова Андрея Садового, после ракетных ударов ТЭЦ приостановила работу.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет.
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