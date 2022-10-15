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Власти ДНР пообещали потерявшим дома жителям выплаты в 14 млн рублей

Ведомости

Жители Донецкой народной республики (ДНР), потерявшие жилье или имущество из-за боевых действий, получат более 14 млн рублей, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

«Более 14 млн рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины», — написал политик в своем Telegram-канале.

Для получения компенсации за утраченное или поврежденное жилье необходимо обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По словам Хоценко, в республике развернут 51 пункт приема заявлений.

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30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов.

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.

6 октября был опубликован текст Конституции России с четырьмя новыми регионами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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