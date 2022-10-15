Власти ДНР пообещали потерявшим дома жителям выплаты в 14 млн рублей
Жители Донецкой народной республики (ДНР), потерявшие жилье или имущество из-за боевых действий, получат более 14 млн рублей, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
«Более 14 млн рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины», — написал политик в своем Telegram-канале.
Для получения компенсации за утраченное или поврежденное жилье необходимо обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По словам Хоценко, в республике развернут 51 пункт приема заявлений.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.
6 октября был опубликован текст Конституции России с четырьмя новыми регионами.